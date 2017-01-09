整天打瞌睡 有病快就醫

2017-01-09

文／李連冀

天氣變冷，讓人更眷戀被窩，早晨忍不住想賴床久一點。可是，有些人一年四季不管什麼時候都在「補眠」，甚至坐車、開會、上課…都會打瞌睡，不知情的人以為是過度疲勞或熬夜。事實上，這是一種令人不由自主陷入沉睡的病症，就是所謂的「嗜睡症」，為另一種造成民眾困擾的睡眠問題。

睡眠對人來說是一件大事情，因為人的一生有1/3的時間都在睡覺；不過，在現代社會裡，有些人是經常性失眠，但有些人卻苦於睡覺的時間過多，尤其是整天都想睡覺的人，容易影響到日常生活品質。特別是在開車時或操作器械時，瞌睡蟲突然就上身了，更會有發生意外及受傷的危險！

一個人整天都在睡覺，不僅跟嗜睡有關，例如有其他身體疾病或長期睡眠不足，有些人則是因唸書或工作的關係，偶爾會有熬夜的情形，像這種情況，隔天自然會想要睡一整天，但只要睡一段時間，身體自然就會恢復體力。

可是，如果整天都在睡還覺得睡不夠，睡了還想再睡，自然就要注意是不是有睡眠方面的疾病。

倘若一直想睡覺，加上每天都心情不好，且做起事來提不起勁，這時就要懷疑是否有憂鬱症的可能性。

生活在工商業發達的現代社會，因生活步調快速，很容易造成腦神經失調，以致整天想睡、沒力氣，這都是憂鬱症的常見症狀。

安眠藥或安非他命等藥物濫用，也會引起睡眠時間拉長的情形；慢性病患也會受身體狀況影響，造成整天意識不清、昏昏沉沉，例如肝功能或腎功能失常，都可能產生嗜睡、意識模糊的情形。

若嗜睡是因身體疾病所造成，當病情好轉時，睡眠品質自然會恢復，也就不會再嗜睡。

若經過長時間休息及培養良好生活習慣後仍持續想睡者，就要仔細檢查身體，建議應該到醫院接受診斷、治療，找出嗜睡的元凶，進而了解病情及病因，不僅可減少長期睡眠所造成的痛苦及損失，若能及早發現疾病，也能達到早期發現、早期治療的目的，避免病情惡化或延誤治療的時機。

（作者為陽明醫院身心醫學科醫師）