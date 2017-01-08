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阿輝伯租農場養牛 拚3年上市

2017-01-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統李登輝擁有農經博士學位，現年高齡九十三歲的他，日前投資生技公司發展養牛事業，多了「畜牧業者」身分。他租用花蓮新光兆豐農場牛舍養廿頭台灣和牛，並發下豪語：「三年內要讓台灣牛上市、讓台灣人吃到不輸日本和牛的台灣和牛。」

「阿輝伯」由李登輝基金會秘書長王燕軍陪同，前往兆豐農場牛舍區關切養牛事業。他四點抵達，在牛欄內耗了一個半小時，一邊聞牛屎尿味，一邊從牛隻的起居飲食及生長情形、牛舍如何清理牛排泄物等，鉅細靡遺問得清清楚楚。

透過配種 盼養出台灣和牛

原來，阿輝伯去年八月訪問日本石垣島，吃過鮮美的石垣牛肉後讚不絕口，動念想在台灣養出這麼好吃的牛。返台後，由李登輝基金會規劃，希望將石垣牛與台灣牛配種，成為「台灣和牛」。

基金會向兆豐農場租用多餘的牛舍，去年九月開始養牛，還在農場成立「育種學研究所」，準備成立生技公司。另請日本專家中村佐都志協助，飼養廿頭來自擎天崗的陽明山牛，包括種雄牛、母牛，未來將引進日本和牛品種改良。阿輝伯去年十月就曾到兆豐農場「看牛」，昨天是第二次到農場關心他的寶貝實驗牛。

基金會請專人照顧牛隻，兆豐農場則從旁協助。兆豐農場場長陳泰明說，這些牛隻原本放養在陽明山區擎天崗，體型偏瘦，其中幾頭母牛已懷孕，現階段先吃較營養的飼料進行「肥育」，如果台灣和牛育種實驗成功，也有意願投入養牛事業。

陳泰明透露，阿輝伯年輕時曾以農業專家身分到兆豐農場協助開發及改良，當時農場仍是花蓮溪的河川砂礫地，農場以人工一一挑去大小礫石，再用牛車運走，年輕的李登輝就曾搬過農場的石頭，因此對兆豐農場有一份革命情感。

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  • 李登輝到兆豐農場牛舍瞭解牛隻生長情形。（記者花孟璟翻攝）

    李登輝到兆豐農場牛舍瞭解牛隻生長情形。（記者花孟璟翻攝）

  • 李登輝基金會向兆豐農場租牛舍，飼養陽明山牛，未來將透過配種，希望養出肉質媲美日本和牛的台灣和牛。（記者花孟璟攝）

    李登輝基金會向兆豐農場租牛舍，飼養陽明山牛，未來將透過配種，希望養出肉質媲美日本和牛的台灣和牛。（記者花孟璟攝）

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