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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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孕婦切除嗜鉻細胞瘤養胎 剖腹產下巴掌仙子

2017-01-04

記者鄭淑婷／桃園報導

34歲黃姓婦人在懷孕22週時，血壓不明原因飆破到200mmHg，轉診林口長庚醫院發現，左側腎上腺有4.5公分的嗜鉻細胞瘤，且高血壓，導致胎盤功能急劇惡化，胎兒出現生長遲滯、頻臨死亡等情況，經手術切除腫瘤後，胎兒持續在母體成長。

黃婦懷孕第29週時發現胎兒有窘迫情形，醫療團隊緊急為黃婦剖腹產下730公克的小女嬰，小女嬰住院68天後，昨天出院，體重已增長到2200公克。

黃婦說，懷第一胎的時候都很正常，第二胎到22週時突然出現血壓飆高、頭痛等症狀，原以為只是單純的感冒，血壓卻一直無法降下，最高甚至飆破到200，才從地區醫院轉診到林口長庚醫院。

林口長庚醫院婦產部副部長鄭博仁表示，黃婦住院後血壓晝夜起伏，以降高血壓藥物治療無效後，懷疑可能是嗜鉻細胞瘤作怪。果然在左側腎上腺發現腫瘤，醫療團隊決定在黃婦孕期24週時切除腫瘤，手術後黃婦血壓恢復正常，醫療團隊持續監控胎兒健康狀況。

為防範發生「胎死腹中」的狀況，醫療團隊將無線智慧型胎心監護器安置在黃婦身上，醫師可24小時監控胎兒生命跡象，孕期29週時監護儀顯示胎兒出現缺氧、掙扎狀態，緊急安排剖腹產搶救胎兒。

小女嬰出生時體重僅730公克，所幸產前肺部、腦部已經成熟，生理狀況十分良好，在出院前都不需插管治療。

醫療團隊昨天為小女嬰舉行慶祝茶會，李爸爸抱著女兒說：「第一眼看到她，她剛好兩個手掌大，真的很小。」4歲的哥哥也開心迎接妹妹回家。

鄭博仁表示，嗜鉻細胞瘤是一種罕見的腎上腺腫瘤，多屬良性但藉由分泌兒茶酚胺激素，往往引發血管收縮及血壓飆高，懷孕期間合併嗜鉻細胞瘤的發生率僅有10萬分之2，更容易分泌大量兒茶酚胺激素，引發母胎皆致命的凶險型妊娠高血壓。

若未及時診斷並提供精準治療，胎兒及孕婦的死亡率超過50%，即使在孕期診斷出，孕婦的死亡率仍有5%、胎兒的死亡率則為15%。

鄭博仁說，這件個案母女均安，真的是個美好結局，醫療團隊特別將小女嬰出生過程製成簡報，送給她做為人生最特別的禮物。

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  • ▲小女嬰出生時體重僅730公克。（林口長庚醫院提供）

    ▲小女嬰出生時體重僅730公克。（林口長庚醫院提供）

  • ▲醫療團隊緊急為黃婦剖腹產，搶救母女生命。（林口長庚醫院提供）

    ▲醫療團隊緊急為黃婦剖腹產，搶救母女生命。（林口長庚醫院提供）

  • ▲李爸爸開心抱著女兒出院返家。（記者鄭淑婷攝）

    ▲李爸爸開心抱著女兒出院返家。（記者鄭淑婷攝）

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