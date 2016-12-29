孕婦吃魚油小孩免氣喘？ 醫生說先等等

研究發現孕婦在懷孕末期吃魚油可降低小孩日後罹患氣喘。圖為紐約富爾頓魚市場的鮮魚。（美聯社）

2016-12-29 21:39

〔編譯張沛元／綜合報導〕丹麥28日公布的一項研究結果顯示，孕婦在懷孕最後3個月服用魚油，能大幅降低小孩日後罹患氣喘的風險。但研究人員並不建議孕婦馬上開始補充魚油。

該研究發現，懷孕末期吃魚油膠囊的孕婦所生的小孩，16.9%在3歲前罹患氣喘；相較之下，懷孕末期吃安慰劑的孕婦所生的小孩，23.7%日後罹患氣喘。此一近7個百分點的差距，相當於31%的罹病風險。

儘管如此，研究人員表示並未準備好建議孕婦立即開始定期吃魚油；儘管研究並未發現服用魚油會對母嬰造成負面影響，但試驗中的魚油劑量較高，每天2.4公克，是大多數美國人從食物中攝取魚油的15到20倍。

該研究主撰稿人畢斯賈德說，他們得先針對讓孕婦在懷孕較早階段服用魚油以及吃不同劑量魚油再做試驗，才能推薦孕婦是否該多補充魚油。