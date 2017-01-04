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動物悲歌 4縣收容所死亡率逾5成

2017-01-04

〔記者林良昇、邱芷柔、劉禹慶、陳鳳麗、張聰秋、吳欣恬／綜合報導〕收容動物「零安樂死」即將實施，但動保團體昨到監察院陳情，控訴屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣四縣公立動物收容所的總死亡率還居高不下，總死亡率仍超過五成，漠視即將在二月四日上路的「零安樂死」政策，對於動保政策消極怠惰。

雙北、台南、高雄已達零安樂死

關懷生命協會、動物保護行政監督委員會等團體昨指出，二○一五年立院通過在二○一七年二月實施零安樂死，公立收容所有二年時間準備，目前台北市、新北市、台南市、高雄市已達成零安樂死。但據農委會公布各縣市公立收容所流浪動物數據，將人道處理率和所內死亡率相加，去年一月至十一月，屏東縣有六十三．九％總死亡率、南投縣是六十三．三％、彰化縣是六十．五％、澎湖縣五十四．二％。動保團體頒給四縣首長「屠狗之王」獎盃。

收容所總死亡率 屏東63.9％最高

動保行政監督委員會指出，立法零安樂死並非夢幻，也非財政問題，雲林縣財政不佳，但總死亡率全國最低，台東縣預算比屏東少，但人道處理率很低，首長重視和收容所積極作為，才是零安樂死成功之道。

屏、澎擴建收容所 彰化積極宣導

屏東縣府農業處則喊冤表示，屏東是全台最早設置收容所，收容環境被拿來與其他縣市新設空間比較很冤枉，縣府除已擬定收容中心擴增一倍計畫，並將與民間收容單位合作，另會從源頭管控，將宣導防止犬隻棄養、迅速繁殖等問題。

澎湖縣府則強調，計畫擴建收容中心空間，預計今年發包興建，但擴建前仍呼籲各界積極認養。南投縣長林明溱對於屠狗之王說法不以為然地說，動保團體應更積極宣導飼主「不遺棄寵物」及「寵物結紮」，很多民眾養狗防小偷，流浪狗也多，家畜疾病防治所接到投訴就得捕捉，有些收容狗生病或傷亡，不能都說是公家「屠狗」。

彰化縣長魏明谷則表示，會配合零安樂死政策，縣府已規劃建可愛動物園區，提醒不要任意撲殺或棄置動物，教育民眾愛惜動物。

農委會則強調，將注意各地動態，並要求不能有「清倉」行為，已要求各地以確保收容品質為先，必要時可公告暫停收容。零撲殺情況下，增加認領養、精準捕捉減少入籠量是原則，但各縣市須因地制宜，以不同作法因應。

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  • 動保團體到監察院陳情，控訴屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣4縣動保政策怠惰。 （記者林良昇攝）

    動保團體到監察院陳情，控訴屏東縣、南投縣、彰化縣、澎湖縣4縣動保政策怠惰。 （記者林良昇攝）

  • 由於流浪犬繁殖極快，收容所內常見整窩幼犬。（記者劉禹慶攝）

    由於流浪犬繁殖極快，收容所內常見整窩幼犬。（記者劉禹慶攝）

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