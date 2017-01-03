松機遷建桃園 交部首度納評估
2017-01-03
〔記者甘芝萁／台北報導〕外界曾多次討論松山機場遷建案，交通部今年首次將松機是否遷建桃機一事，納入檢討項目中，從經濟、運輸及人文面進行客觀分析。交通部強調，對該案目前沒有特定立場，是希望透過綱要計畫來進行檢討，預計年底提出報告。
立委姚文智、台北市長柯文哲等人陸續提出松機遷建的構想，盼現有松機原址能有更好的空間利用，解決松機位處台北市中心所帶來的環保與噪音問題。不過，由於離島航班因素及城市機場規劃等原因，民航局多次評估後都未同意，認為應等到二○三○年桃園機場第三跑道建設完成後再全盤考量。
不過，交通部證實今年將首次針對松機是否遷移納入桃園機場公司進行評估。交通部表示，純粹就技術面進行探討，包括桃機要定位為純國際機場還是國際加國內機場；若松機遷到桃機，桃機未來成長是否會受影響等。
桃機公司︰能否納松機運量 需更專業評估
桃園機場公司總經理蕭登科表示，二○一一年訂定「桃園機場園區綱要計畫」，今年正好是例行要進行五年一次的檢討，此次將松山機場遷建桃園機場納入考量；不過到底要不要遷建，目前不清楚，評估計畫還待發包。而去年桃機旅運量已超過四千萬人次，除亟須加速擴建第二航廈外，第三航廈今年也將進行細部設計作業，未來能否有足夠空間納入松機運量，需更專業評估。
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