診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院

2017-01-02

〔記者林惠琴／台北報導〕今年起，看病將更傷荷包！

醫療分級成效 健保署長坦言確有影響

勞基法新制一例一休造成部分診所調漲掛號費，偏偏碰上健保署預定三月推動未經轉診至醫學中心就醫、調漲門急診部分負擔新制，無異醫院不分大小都漲價，診所及醫院甚至可能減少門診或關床。健保署長李伯璋憂心坦言，勞基法新制確實會影響醫療分級成效。

中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展表示，台北市診所掛號費多數早已調整到一百五十元，但中南部目前仍有不少維持一百元、甚至五十元。一例一休讓診所人事成本提高至少一成，引爆診所漲聲，他的診所就因此漲二十元。偏鄉也是一例一休重傷區，礙於鄉親壓力可能不敢漲掛號費，但相對可能縮減診次，醫療量能恐更不足。

衛福部醫事司長石崇良指出，掛號費屬行政費用，不必經衛生局核定，但會請衛生局觀察診所有無聯合漲價行為。若有，恐觸及違反公平交易法，會由各縣市消保單位調查處置。

李伯璋則指，掛號費是市場機制，無法干預，至於假日開診減少，會再觀察，將與醫師公會討論配套措施。他更憂心，醫學中心門急診部分負擔預計三月調漲，但地區診所先調高掛號費或關診，勢必讓民眾還是會到醫學中心看病，分級醫療成效恐受衝擊。

班表排不出來 一例一休對醫院衝擊也很大

台灣醫院協會理事長楊漢湶則認為，不論是醫學中心部分負擔調漲或診所調高掛號費，一例一休對醫院衝擊確是很大，醫院員工多為排班制，如何計算符法規的人力、加班費，讓醫院傷透腦筋，一月還有春節連假，班表「根本排不出來」！

此外，就算三月讓醫學中心調漲門急診部分負擔，恐還是不足以應付醫院的人事開銷，估計夜間或假日門診將減少，甚至有醫院關床因應；呼籲政府派員宣導、協助解套。曾梓展則建議有條件開放醫師調劑權，在降低藥師成本下，可能會提高醫師開診意願。