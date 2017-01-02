灣生回家故事是真的 不影響金馬入圍資格

2017-01-02

〔記者盧家豪／台北報導〕紀錄片《灣生回家》 前年入圍金馬獎最佳紀錄片，片中的爺爺、奶奶還來台參加首映，感動無數台灣人，票房突破三千萬元，當時未得獎，國人還一片遺憾。如今該片監製陳宣儒（田中實加）假冒灣生後代穿幫，是否會影響該片入圍金馬資格？金馬執委會回應表示，該片並未違反競賽規章。

陳宣儒醜聞陸續爆發，網友指就算知道片中爺爺、奶奶的故事都是真的，情感就是受傷，無法理解陳宣儒為何編造自己是日本人，「賣片也不需要造假至此，根本內心想當高級台灣人吧，假裝有日本血統。」尤其陳宣儒不只一開始撒謊，被踢爆身分做假後，還繼續扯謊，網友大譙：「能怎麼辦？現在台灣除劈腿跟呼麻會被追殺，其他都不會有事的啦。」

網友：還我對紀錄片流過的眼淚

對紀錄片流下的大把眼淚，網友稱現在只想收回，怒斥：「真是騙徒橫行鬼島。」但也有人替《灣》片抱不平：「雖然田中實加監製身世造假，但電影中灣生的故事是真的。」

上個月，日本記者吉村剛史著文踢爆陳宣儒假身世，指自己訪問陳宣儒近兩個小時，發現多個疑點。一、陳稱六歲前住日本並念當地幼稚園，卻不會說日語；二、陳稱卅年前住在青森縣津輕市，但津輕市二○○五年才成立；三、陳稱就讀高雄日僑學校，卻不記得任何一位老師及同學的名字；四、外婆的名字交代不清，本稱「櫻代」，被質疑後竟改為「櫻子」。

且陳宣儒在吉村質疑過程中本來稱自己外婆為和服商，家境富裕，講著講著卻變成心臟有問題要開刀，因為家貧，富裕的高雄父親收養她，再送回台灣，情節前後矛盾。

義賣畫作盜圖 昨也改口道

此外，陳宣儒被網友踢爆義賣籌款的畫作是盜圖。她義賣畫作中的馬，稱是奶奶飼養的馬，用以紀念在台灣的日子，卻是盜用國外專門畫馬的知名作家作品；她也盜用日本畫家青木美和的畫，她一開始爆氣大罵被抹黑，但昨天改口道歉。

學歷方面，她原本自稱國立東京藝術大學美術碩士、紐約市立藝術學院視傳碩士，後又改紐約市立藝術學院美術藝術科、法國尼斯藝術學院西洋繪畫組進修。週刊踢爆她是藝專畢業，她昨日承認並未取得國外的學歷。

週刊同時踢爆，田中自稱四十二歲，但其實已經四十五歲，和前夫有一小孩已廿多歲。《灣》書中部分章節被文史工作者指造假，相關人士控訴田中多次向他們要資料卻未註明出處，許多人熱心引薦的灣生，都被田中說成是自己費盡心血找的。