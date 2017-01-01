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虛冷頻尿、喘不停 竟需要洗腎救命

2017-01-01

圖．文／尹文耀

7年前，莊先生正值39歲的壯年期，那一年的冬天，他不只是爬樓梯就會氣喘如牛，還變得異常怕冷，他以為是痛風舊疾復發，去醫院檢查，醫師說可能是感冒引起的症狀，他想應該吃藥就會好。

沒想到接踵而來的症狀，讓他的人生出現戲劇性變化。除了晚上頻尿，臉色蒼白，一起身就喘，甚至快要不能呼吸，有時連要起床都困難。

妻子趕緊帶他到醫院急診，檢查的結果是腎功能不好，必須趕緊洗腎救命，於是他從40歲開始洗腎。

一直到今年，突如其來的一通電話，讓莊先生全家又驚又喜，原來是醫院通知器捐配對成功可進行腎臟移植。經過再三討論，全家人還是決定要放手一搏。

原來捐贈者有B肝，幸好莊先生有B肝的抗體，移植後，只要配合預防性的服藥，就可以安心地接受腎臟。經過醫師詳細說明後，莊先生很快做出決定，也未延誤時機，成功爭取到器官，並在手術團隊全力配合下，順利完成手術，術後在醫療團隊照顧下，漸漸恢復健康，順利出院。

一般等候器官移植的病人，經由專科醫師詳細評估後，會到器官捐贈移植登錄中心登記，等候配對成功時才進行移植手術。

此外，五等內血親願意捐贈時，也是經由專科醫師評估，及院內醫學倫理委員會審查通過後，可直接進行活體器官移植，縮短等待時間，讓生命得以延續。

腎臟移植手術為取下捐贈者的腎臟，植入受腎者左側或右側下腹部，新腎的血管與受腎者血管相連，輸尿管則與受腎者膀胱接通，住院期間約3週，期間持續監測生命徵象，觀察傷口、給予抗排斥藥物及相關藥物治療。

同時監測腎功能及抗排斥藥物濃度變化，並調整抗排斥藥物或相關藥物。

器官移植術後的自我照護、服藥、定期追蹤、家人支持等，都會影響腎臟移植術後的成功率。

（作者為大林慈濟醫院移植中心主任）

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  • 醫師手指處為病患的電腦斷層影像，紅框為移植腎臟植入在右下腹的位置。（照片提供／尹文耀）

    醫師手指處為病患的電腦斷層影像，紅框為移植腎臟植入在右下腹的位置。（照片提供／尹文耀）

  • 腹部超音波檢查顯示，移植後的右下腹腎臟構造及循環正常。（照片提供／尹文耀）

    腹部超音波檢查顯示，移植後的右下腹腎臟構造及循環正常。（照片提供／尹文耀）

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