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藝人盧學叡身分證 遭公務員PO網

2017-01-01

〔記者吳亮儀、蔡琛儀／綜合報導〕歌手盧學叡日前在臉書PO文，表示去健保署處理事情，但身分證影本竟被承辦員放上網，個資遭外洩！健保署長李伯璋昨天受訪時，代表健保署向盧學叡致歉，強調會懲處、也會加強保密訓練。

健保署職員惹禍 署長道歉允懲處

李伯璋說，這名健保署承辦員是北區業務組劉姓承辦員，是經普考錄取的年輕人，已經認錯、且政風室也展開調查，劉員坦承很喜歡盧學叡、是忠實粉絲，才不小心犯錯。

李伯璋說，劉員明顯犯錯，並不會因受害人原諒就不懲處，健保署一定會處分承辦人員；至於處分輕重，相關公文近日送到，會再斟酌。「健保署會對犯錯員工造冊並加強管理，也由此事件得知健保署人員對資安、隱私觀念還要加強，會強化訓練，避免類似事件再發生。」

盧學叡曾參加歌唱節目《超級星光大道》，是星光幫的一員。昨天他還原當時情形，因為媽媽想要把健保移到他這邊，拿著他的身分證去健保署申辦業務，他本人不在場。他和劉姓公務員有共同好友，劉姓公務員PO文後，好友隨即告知他，他也請對方撤掉。

當事人深具悔意 盧學叡幫忙求情

劉姓公務員原辯稱有得到盧媽媽同意，他感到不可置信，媽媽也澄清根本沒有，但之後劉姓公務員不停傳訊息道歉，深具悔意，健保署人員也致電盧學叡和父母、經紀公司等表示歉意，讓他心軟。

除了表明已經原諒對方，盧學叡也反過來幫該名公務員求情，直說很替對方緊張，「一方面是擔心他的工作，另一方面看到網友留言，有些留言真的很可怕、太偏激」。

盧學叡事後更在臉書粉絲頁發文：「沒有什麼特別需求，只是希望能有所提醒，喜歡之餘，還是得尊重他人隱私，劉姓辦事員已真誠道歉，既往不咎，大家開開心心準備迎向新的一年吧！」

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  • 藝人盧學叡身分證影本遭健保署承辦員PO網，他已接受當事人道歉。（資料照，記者陳逸寬攝）

    藝人盧學叡身分證影本遭健保署承辦員PO網，他已接受當事人道歉。（資料照，記者陳逸寬攝）

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