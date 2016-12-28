失智共照中心 3月各縣市設點

2016-12-28

〔記者林惠琴／台北報導〕長照2.0明年元旦上路，衛福部長林奏延昨表示，未來兩年要積極廣佈資源，除了失能服務外，也要強化失智服務，將推出失智症「共同照護中心」（「共照中心」），協助個案在不同病程階段可獲得所需服務；衛福部預計初期徵求各縣市至少設一據點，最快明年三月試辦。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，目前國內失智症患者約廿六萬人，其中七成為輕度以下，容易因症狀不明顯而忽略，未來共照中心將協助個案於半年至一年內就醫，並會協助處置照管中心、醫院端轉介較棘手的個案。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉強調，未來照管中心評估失智症個案的情況後，共照中心的個案管理專員就會進一步找出系統中最有利的照護方式。不過，「失能看得見，失智看不見」，扮演評估角色的照管中心，須有熟悉失智症的照管專員，否則容易以失能為主、輕忽失智，無法延緩失智、緩和失能。

目標4年內 368鄉鎮點點開花

蔡淑鳳說，目前全台有廿六個樂智據點，將由其中五個服務量能較大的據點找出新制可行模式，預計明年一月中旬展開申請作業，二月完成評選，三月試辦，初期徵求各縣市至少有一據點，再分階段擴大，挑戰四年內、三六八個鄉鎮都有據點，落實在地化。

照管補人力 薪水最高5萬1

蔡淑鳳說，目前照管中心督導卅九人，預計明年成長到一百人以上，專職推動失智症業務的督導也在規劃內，薪水最高上看約五．一萬元，現行照管專員共三五三人，明年也要翻倍提高到至少七百人，薪水最高上看約四．五萬元。

其他人力缺口方面，林奏延說，規劃中高齡人力回流、長照相關科系畢業生投入等，針對每年約五千名長照相關科系畢業生，明年將在全台各分區舉辦春季就業博覽會；多數醫學院招生也擬將有無到長照機構從事社會服務納入參考。