郵局擬週六全天營業 員工爭加班費或補休

2016-12-27

〔記者甘芝萁／台北報導〕因應一例一休政策上路，中華郵政總經理陳憲著日前表示，明年二月起，原本有週六營業的二百八十七間郵局，將有一半不營業，另一半維持週六營業，營業時間將從原本半天延長到下午四時。不過，有中華郵政員工在臉書上串聯，要求全台各營業窗口應全面週休二日（週六、日皆休），倘若週六需營業，應爭取該日為休息日出勤，公司亦應給予員工自行選擇「休息日」加班費或補休的權利。

有郵局員工質疑，公司片面宣布將郵局週六營業時間改為全日，卻為規避「休息日」加班費，員工於週六上班，當日將被公司排為「工作日」，休息日挪到哪日？實際上都由各地主管排定。中華郵政工會花蓮分會等即在臉書進行員工串聯，連署要求落實週休二日，強調若週六上班，就應給加班費或補休的權利。

盼落實週休二日

花蓮分會訴求，全台各營業窗口週六、日及連續（三日以上）假日之首日，除連線管制及ATM排障、補鈔人員外，一律停止營業；郵件收攬、遞送、封發及運輸部門，週六及連續（三日以上）假日之首日，除快捷郵件處理及運輸有關人員外，一律停止作業。堅決反對修改或延長目前營業窗口週一至週五營業時間方案；並應儘速補足各單位因應新制勞動法規差額人力。

中華郵政工會理事長鄭光明表示，明天將再與總經理等人溝通，將員工意見反映給公司。

中華郵政：採排班制 無加班問題

中華郵政副總經理王淑敏則表示，哪些郵局未來週六要全日營業，還在規劃中；目前郵局同仁本就屬於排班制，其休息日可能是週一到週五中一天，週六就相對是上班日，因此沒有加班問題，也符合週休二日法規原則。