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張榮味來歷？ 柯文哲︰不是黑道嗎？ 妹張麗善︰信口雌黃 保留法律追訴權

2016-12-27

〔記者廖淑玲、郭安家／綜合報導〕台北市長柯文哲昨接受廣播專訪，提及前雲林縣長張榮味時，柯回應「他不是黑道嗎？」中華民國農會總幹事張永成斥柯Ｐ說謊，滿口胡說八道；張榮味胞妹、立委張麗善則強調，柯文哲信口雌黃，把雲林人的縣長說成是黑道，將保留法律追訴權。

昨天柯文哲接受電台訪問時自爆，有關「北農案」是張榮味帶著張永成直接衝到辦公室找他，甚至在周玉蔻問柯文哲知不知張榮味來歷？柯回說：「他不是黑道嗎？他嚇我，我也不會聽他的，反正我這市長也是廿四小時警察保護，沒在怕什麼。」引發爭議。

張永成說，柯文哲喜歡亂講話又不守信用，民調才會一直掉，並反問台北市政府市長室是百貨公司嗎？是7-11嗎？可以讓人隨便衝進去嗎？批評柯自己說話不算話，事後反悔不認帳，才造成台北農產運銷公司人事一波三折。

張麗善說，柯文哲說法沒有任何事實根據，以一個台北市長竟如此信口雌黃，扭曲事實誤導社會大眾，她將對柯文哲保留法律追訴權，相信社會自有公評。

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  • 柯文哲談張榮味「他不是黑道嗎？」立委張麗善將保留法律追訴權。（記者廖淑玲攝）

    柯文哲談張榮味「他不是黑道嗎？」立委張麗善將保留法律追訴權。（記者廖淑玲攝）

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