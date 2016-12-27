婚姻平權初審過關／反同高喊停止審查 交付公投
2016-12-27
〔記者陳炳宏／台北報導〕反同性婚姻團體及群眾昨在立法院前抗議民法修法，高喊「婚姻家庭、全民決定」，要求婚姻平權法案應交付公投，中午立法院宣布同性婚姻法案通過初審，反同群眾更前往總統府前抗議陳情。反同團體強調，目前社會對同性婚姻法案沒有共識，立院修法闖關完全是黑箱作業，呼籲應該停止審查，將推動全民公投，也將對修法立委推動罷免。
將推動罷免修法立委
反同群眾昨前往立院及總統府抗議，除高喊蔡英文下台，也質疑總統蔡英文之前喊謙卑、謙卑、再謙卑，結果關係到下一代幸福的同性婚姻法案，卻只換得兩場公聽會，口號根本是喊假的。
下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩強調，目前的同性婚姻法案社會完全沒共識，根本是盲目修法，這樣修法會衝擊到教育、影響下一代的孩子，卻也沒看到教育部提出任何影響評估報告，而且司法及法制委員會十三個立委也不能代表所有民意，根本是少數民意。
曾獻瑩說，這是個違憲的修法，公投才是民意的代表，因此呼籲立院應立即停止審查，交付公投。目前相關團體也已著手推動公投，除由立委推動外，鳥籠公投法也要修法，接著會推動全民對於民法應否修訂進行公投。
反對修民法 應另立專法
抗議群眾代表昨也進入總統府陳情，聯盟成員杜明達表示，抗議群眾除表達婚姻家庭制度應是一男一女、得以讓我們有下一代，建議需用憲法保障，也反對草率修民法，主張應另立專法來保障同志權利。
北北基安定力量聯盟秘書長游信義表示，這次同婚法案立法，立委沒聽人民聲音，自己有三個孩子，基於愛孩子、愛下一代，所以有責任發聲，對於不負責任的立法委員，予以譴責。
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