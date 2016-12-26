納粹扮裝風波 光復中學校長道歉請辭

2016-12-26

〔記者蔡彰盛、呂伊萱、吳柏軒／綜合報導〕新竹光復中學學生日前在校慶中變裝扮演納粹引發軒然大波，校長程曉銘昨天下午召開記者會發表辭職聲明，並代表全體師生向歷史事件的受害者和社會大眾再度致歉。程曉銘說，校方今天將會提出懲處名單，對象包括行政單位與導師，最後結果須由教評會討論通過。

今提懲處名單 交教評會討論

此事件遭以色列駐台代表處與德國駐台代表處強烈譴責，總統府與教育部出面道歉，程曉銘昨更引咎辭職，他強調，犯了錯就應辭職負責，對教育部扣減獎補助款等處理，校方都欣然接受，校務將由教務主任代理。

程曉銘說，校方會藉此事件教導學生更深入認識納粹此歷史議題，強化此事件的歷史傷痕，了解納粹符號在國際間的禁忌。在未來的活動設計中更要強調情意教育，創意固然值得鼓勵，但也應讓孩子們了解「尊重當事人」及「同理感受」。

將舉辦系列教學 探討歷史議題

此外，將舉辦一系列的活動教學，藉由觀賞相關主題影片和書籍，如辛德勒的名單、美麗人生、穿條紋衣的男孩等，並邀約以色列在台辦事處人員蒞校演講，希望透過多元活動讓學生有更深入認識。他也懇請社會大眾不要對老師及學生有過多苛責。

事件引發國際關注，學生與老師都非常自責，班導師劉習正透過校方發出聲明表示，有學生難過地說「週一可能不會到校上課」。

我駐德代表謝志偉昨在臉書上連連發文指出，會發生這種事件，關鍵原因之一是「納粹陰魂還在台灣」，嘆「中正還在紀念」，台灣從未真正面對國家暴力的歷史真相。謝表示，這些孩子「某程度也是受害者」，因為若孩子能在教育中真正地面對台灣國家暴力的歷史，年輕學子自然會對納粹德國採取批判態度，謝感嘆：「是誰教出對納粹無知的孩子？」

葉丙成：教育最大問題在無感

台大教授葉丙成在臉書貼文說：「我們教育最大的問題不是無知，是無感。」他認為，台灣教育只在乎知識，以考試為主，強調教學效率，這次扮演納粹的高中生，不見得是「無知」，應是對屠殺、二次大戰等歷史沒有感覺，僅僅視為課本中一段背誦文字：「體驗？感受？同理？這些在教室裡都是奢侈。」葉丙成呼籲教育改革，不再填鴨，一起努力改變。

前中研院長李遠哲表示，不能一口說是誰的問題，社會也有問題，但學生裝扮成納粹，對二次大戰受難者不夠尊重。