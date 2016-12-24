HTC手機充電突自燃
2016-12-24
宏達電︰電池別亂拔 短路燃燒責任難究
〔記者許國楨、王憶紅／綜合報導〕台中市陳姓市民的HTC E9手機充電中因當機且嚴重發燙，他掀開手機背蓋檢視竟突然冒煙還迸出火花造成手掌燙傷，事後將手機「屍體」送往原廠，竟得到係因將電池拔除，才導致火燒機的口頭鑑定報告。陳男不滿反駁，當時情況危急才拔掉電池，否則持續起火造成火災，豈不更嚴重。
陳男向本報投訴指出，本月十二日清晨發現充電中手機嚴重發燙且當機，經掀開背蓋檢視手機，竟開始冒煙並瞬間起火燃燒，他立刻衝到廁所拔掉電池，並持續沖水火苗才熄滅，除了整支手機燒毀，右手手掌及食指也被燙傷起水泡。
陳男當天就將手機拿到專賣店，送回原廠鑑定起火原因，隔了三至四天，接到原廠維修部門來電，對方口頭鑑定報告表示，係因將內建電池拔除才導致火燒機，且宏達電還給陳男維修報價單。
陳男不滿反駁，當時整個房間都是煙，情況危急才會拔掉電池，否則造成火災豈不更嚴重，他氣得前幾天去電要求宏達電寄還手機不用維修了，至今卻仍無下文。
先前北部也曾傳出HTC手機充電充到一半，突然像仙女棒一樣迸出火花的自燃狀況。手機達人黃杰表示，經目視陳男手機照片，連同電池及機板都有燒過痕跡，塑膠背蓋卻沒有熔化，有可能燃燒前背蓋已經脫離。手機設計內建式電池禁止非專業人員拆機更換，是避免造成電池短路燃燒，但仍需看到實際手機受損狀況，才能進一步判斷。
宏達電表示，針對此次個案，已多次與消費者聯繫並完成服務，可以理解消費者情急拆電池的出發點，但目前手機多是不可拆卸電池，根據規定，電池一經拆卸，如須維修，就會報價。
至於話機過熱該如何處置？宏達電表示，發熱有太多種可能性，無法給單一處置方法，建議儘速與宏達電服務中心聯繫。
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