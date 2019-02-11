誇張！蘭嶼護理師搭黑鷹墜機滿1年 銓敘部拒發撫卹金...

2019-02-11 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕護理師蔡邑敏在去年2月執行蘭嶼病患後送任務時，她所搭乘的黑鷹直升機在中途失事，事後接獲總統褒揚令、衛福部獎章、南丁格爾特別奉獻獎，不過銓敘部日前卻以「本案尚缺乏因公撫卹之完整事證」，拒絕給予撫卹金，引發醫界強烈反彈。

醫勞盟法律顧問、醫師全聯會法律智庫委員蔡秀男醫師昨日在臉書貼出銓敘部公文，內容中提及蔡邑敏直接死因為溺斃窒息、顱內出血，而先行原因為肺水腫、直昇機後送病患墜機事故，但仍缺乏因公撫卹之完整事證。銓敘部公文內容令醫勞盟十分憤怒在臉書PO文直言：「『事證尚不完整？』，關冷氣房好官我自為之？銓敘部委員是誰？可以換人當嗎？」

蔡秀男強調，機組員跟護理師都是為了同一個救護行為，面對同一冒險犯難情境，遭致同一空難與生命犧牲，當時因為因為天候亂流、機場夜航風險、機械複雜故障等因素影響，為了救治心肺急症病患生命仍需「冒險」、「犯難」，所以當然要一體適用「因公」、「冒險」、「犯難」等條件從優「撫卹」。

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