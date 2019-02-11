高鐵桃園、苗栗、台南接駁公車 補助不取消

2019-02-11 11:43

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵原預計於2月底取消桃園、苗栗、台南站等3站免費快捷公車補助，引發地方反彈。交通部長林佳龍要求高鐵妥為研商評估，考量便利聯外交通有助提升高鐵搭乘率，已確定三條路線將持續維運，盼善盡縮短城鄉差距的社會責任。

高鐵原預計2月底起取消桃園站206號、苗栗站101A號、台南站H62號等3路公車營運補助，由業者自行決定營運與否，並向乘客收費，已送到交通部鐵道局，但引發民怨，希望公車能持續維運，桃園市立委鄭寶清、台南市立委陳亭妃也分別向林佳龍轉達地方心聲。

林佳龍今天表示，高鐵作為台灣西部幹線的主動脈，應做好連結偏鄉的公共運輸路網，也是高鐵「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任。他感謝高鐵已經看見地方民眾的需求，決定維續快捷公車的營運。

林佳龍指出，交通便捷的城鄉差距不僅存在於不同縣市，也在同縣市不同鄉鎮市區之間上演。他拜託高鐵善盡社會責任，特別是在愈欠缺資源的地區，愈要看見自己的責任。高鐵與地方政府合作公共運輸，如經效益評估有調整必要，也應先與地方政府溝通研商。

他也說，節省成本只是部分站別的「小算盤」，高鐵更要看見創造公共利益的「大算盤」。如果高鐵站到觀光景點及偏遠地區的聯外交通更便利，應能帶動更多乘客搭乘高鐵，提升整體運量，形成正向的循環。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/