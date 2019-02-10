春節收假國道時速破百 駕駛驚呼：「太好開了！」

2019-02-10 14:21

〔記者湯世名／彰化報導〕怕踩地雷！今天是春節9天連假最後一天，包括國道1號、3號中部路段白天行車時速都相當正常，大部分路段平均車速都可達上百公里。國道警方分析，可能與許多用路人為避免踩到塞車的地雷，因此多在前天或昨天提前北返，有效紓解車流。

國道三隊警方指出，今天大年初六，上午國道一號三義交流道至西螺交流道南北雙向、國道四號清水端至豐原端東西雙向，以及省道台76線快速道路中興系統至埔鹽交流道東西雙向路況都正常，平均時速可達80公里以上，大部分路段更可達到上百公里。

許多選擇在今天上國道北返的用路人，對於中部北上車道行車速度竟然動輒破百感到吃驚，開心的說年初二、三國道中部路段車流壅塞，與今天南北向都順暢有天壤之別。

國道警方指出，今天國道中部之所以行車時速正常，應與春節連續假期長達9天有關，許多用路人規劃至遠程地點遊玩數日，多半選擇提前北返等候開工，讓國道車流充分紓解，也因此出現今天北返車潮行車順暢的景象。

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