機師罷工加上春節高峰 桃機加開櫃檯消化簽轉

2019-02-09 21:25

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕華航機師罷工第二天，桃園機場今天一整天旅客疏運順暢；針對明天為最後一天春節疏運日，桃園機場預估旅運量將接近16萬人次，機場公司表示已經做好旅客疏運計劃，為預防受到中華航空公司機師罷工事件影響，今日下午在第二航廈北邊擴建區完成新設2座票務櫃檯，可提供航空公司因應大量簽轉作業的需求。

華航機師罷工進入第二天，桃園機場從今天並未出現旅客無法登機的狀況，大部分旅客接獲航班異動通知後，經由華航協助改搭其他航班或簽轉其他航空公司班機飛往目的地。面對機師罷工事件，大多數旅客表示，已經有心理準備，不過仍會到機場確認飛航資訊，以掌握班機是否臨時取消或延誤。

機場公司副總經理但昭璧表示，經過應變小組會議統計今天航班與旅客所影響的數量，共5班入境和10班出境受到影響而取消，另外還6班有延遲的現象，共影響3500名旅客；依據華航所提的資料，明天有9個航班受到罷工事件影響而取消，影響約1400人。

但昭璧說，自華航機師啟動罷工以來，桃園機場在航空公司、地勤及機場各相關單位密切合作之下，機場運作順暢、航班起降也正常。

由於明天是春節疏運的最後一天，桃園機場預估入、出境加上轉機旅客將接近16萬人，桃園機場公司表示已經做好因應準備，包括班機停機坪、轉機旅客問題，目前已與航空公司密切聯繫，一定會調用充足停機位，讓班機順利停放。

但昭璧指出，為預防受到中華航空公司機師罷工事件影響，今日下午在第二航廈北邊擴建區完成新設2座票務櫃檯，可提供航空公司因應大量簽轉作業的需求，避免影響其他櫃台正常作業。

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