雪隧北上恐塞至深夜或凌晨 高公局：走北宜、濱海較快

2019-02-09 12:29

［記者張議晨／宜蘭報導］國道5號今清晨6點半起湧現北返車潮，今天凌晨0點至中午11點國5就湧入2萬1千輛車次，比初三、初四同時間還多，目前雪隧宜蘭端入口已回堵7公里，入口處時速僅15公里，高公局預估，車潮得到深夜或隔日凌晨才能緩解，鼓勵民眾改走台9線、台2線替代道路北返，會比塞在國道車陣中稍快。

今天為大年初五，國5今上午8點就開始回堵，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳、宜四匝道等交流道都出現1公里以上回堵車龍，今上午8點起，高公局啟動主線儀控管制。

國5北返車潮初三開始湧現，初三、初四兩天從上午8時起塞到隔日凌晨2點半才稍微緩解。

依據高公局統計，初四0時至中午11點前，北返車流逾1萬9千輛，今初五同期車流則已超過2萬1千輛，比昨天還多。

高公局直言，今國5北返車潮仍多，預估塞車情況得至深夜或隔日凌晨才能緩解，鼓勵用路人多利用台9線、台2線等替代道路，以台9線來說，走北宜公路至坪林接國5至南港系統約1小時，會比塞在雪隧、國5平原段來得快。

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