機師罷工第2天》高雄千名旅客受阻 外籍旅客無奈

2019-02-09 09:33

［記者黃旭磊／高雄報導］華航機師罷工第二天，高雄機場上千名旅客行程受影響，英、中國及台商旅客感到很無奈。

高雄機場今天取消出境4班華航班機，分別為CI933到香港、CI176到關西、Cl935到香港、CI2581到上海，入境也有3班取消，總計影響1028人，旅客提前取消行程，出境大廳比昨天明顯空盪，清晨5點半許有10多名旅客於華航櫃臺，等候安排轉機。

英籍旅客Davies原搭乘CI933到香港再轉飛德國杜塞道夫，擔心航班取消延誤後段行程，華航地勤安排搭高鐵到桃園，Davies希望到香港轉乘較熟悉。

台商一家3口欲趕回東莞上班，希望華航安排航線避免上班遲到，而中國旅客王小姐為孕婦，原要搭CI933到香港、轉飛成都過年，對於罷工事件感到無奈，怕累到懷中寶寶，希望候機不要太久。

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