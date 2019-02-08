5年輕人回布袋玩「金麻將」中300萬 店員透露這項好運道…

2019-02-08 10:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣彩券刮刮樂「金麻將」共有8個頭獎300萬，其中一個頭獎就落在嘉義縣布袋鎮「袋來好運彩券店」，店員表示，「娶某前，生子後」運氣特別旺，彩券行老闆一個月前第二個女兒才剛出生，就一直感覺會有好運降臨，沒想到店裡就刮出大獎。

彩券行店員說，中獎人是5位年約20幾歲的好朋友，平常都在北部工作，每年過年相揪回嘉義時，都喜歡到彩券行玩刮刮樂。中獎當天，他們直接買了好幾張「金麻將」，刮著刮著這群人忽然很匆忙地把彩券帶回去。

店員說，過一段時間後有位媽媽就帶著刮出頭獎的刮刮樂回來店裡確認，淡定的說，是剛剛那群幸運年輕人刮中的，她幫忙拿來確認，彩券行老闆說，希望這個財運能夠一直傳遞下去，讓每個人都過個好運亨通的金豬年。

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