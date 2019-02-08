北港朝天宮抽國運籤 「龍虎相會」要「以和為貴」

2019-02-08 09:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣北港朝天宮初四抽國運籤，人口籤抽中標題「龍虎相會」，內容為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日語我卻無干」，朝天宮董事長蔡咏鍀表示人口籤屬中籤，意思要以和為貴。

朝天宮依循舊例，在農曆初四接神日的子時，由法師誦經接神安座後，再由蔡咏鍀抽出己亥年公籤，朝天宮鄉針對人口、水路、五穀、港運、六畜、生意抽出6支公籤，蔡咏鍀說，整體解籤都屬中籤。

人口籤抽中標題「龍虎相會」，內容為「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日語我卻無干」；水路標題「劉備入東吳進贅」，內容是「欲去長江水闊茫，行舟把定未遭風，戶內用心再作福，看看魚水得相逢」。

五穀籤標題「薛丁山三請樊梨花」，內容是「漸漸看此月中和，過後須妨未得高，改變顏色前途去，凡事必有見重勞」；港運籤標題「范丹未出身丹妻殺九夫」，內容是「富貴由命天注定，心高必然誤君期，不然且回依舊路，雲開月出兩分明」。

六畜籤標題「正德君戲鳳姊」，內容是「運逢得意身顯變，君爾身中皆有益，一向前途無難事，決意支中保清吉」；生意籤標題「李三娘井邊會」，內容是「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，于今且看月中旬，凶事拖出化成吉」。

蔡咏锝表示，人口籤意思要以和為貴；水路籤則是說水恐「不飽」，可能牽連到五穀，港運籤、六畜籤、生意籤則是要「穩穩的走，野心不要大。」勸人一切持平而為。

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