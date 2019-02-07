北港武德宮扶鸞出國運籤 雨水會過多 兩岸恐緊張

2019-02-07 13:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林北港武德宮有別一般宮廟抽國運籤，而是採「扶鸞出籤詩」方式，今年國運籤詩中提出「天鼎薪傳萬年火．官靈聖尊護國基．武榜登科舉歡騰．財象日新太平歲．神威戌禦保疆台」，被解讀兩岸關係恐有緊張狀況，需要神靈聖尊出面護國，保衛疆域台灣，但還是可以保平安。

武德宮主委林安樂表示，武德宮採「扶鸞出籤詩」，由鸞生執持鸞筆，神靈藉由驅動鸞生手中的筆，在木板或沙盤上寫出字跡，再由一旁的唱生判讀出正確的文字並清楚覆誦出來，神靈確認無誤，再由筆生抄錄記載。鸞生、唱生、筆生三人，合稱為「三才生」。

神靈一來所降的文字，有一定的文體，亦即要七言並藏頭，首篇詩文，每句第一個字合起來為「天官武財神」五字，這首篇詩文謂之頭籤，頭籤出完，若還有事要表述，則多半會繼續以七言詩文指示事務。

林安樂指出，今年國運籤詩中多次有提到雨水多的警示，包括「春風化雨化甘霖」、「江浪滾滾納門戶」推測恐雨水偏多，其中最後兩句「香澤花潤春庭雨．水漬輕搖擺夷度」的最後一句，水更是多到可以划舟，與以往籤詩格式比較，最後兩句是多出來的，警示性更高，所以恐怕雨水會過多。

另「冬凜華夏九宮排．矢穿流年暗中箭．士俊才郎工商利易．易弦轉替無驚奇」，也有警示第四季各種狀況均不穩定，投資理財保守為上，其中「士俊才郎工商利」，士工商都不差，獨缺農，也認為有警示不利農業。另「易弦轉替無驚奇」，也有人聯想到政治，各種解讀耐人尋味。

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