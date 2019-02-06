恐怖！羅東林業園區卸木平台被當溜滑梯 孩童險溺水

2019-02-06 16:12

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池畔的卸木平台，被小朋友當成玩耍溜滑梯，發生孩童順勢滑進貯木池，所幸被及時救起，此事PO上網後，網友留言回應，「想要死，不用怕沒鬼當，出事了還是有人照玩不誤」。

羅東林業文化園區是昔日太平山檜木集散地，保留大片貯木池，屬於免費的開放空間，每年遊客約90萬人次，今年春節連假期間遊客絡繹不絕。

一名李姓遊客昨天下午3點到羅東林業文化園區走春，目擊小朋友把貯木池畔的卸木平台當成溜滑梯，順勢滑進水深及腰的池裡，眾人見狀傻眼，幸虧多名熱心人士趕緊將嚎啕大哭小朋友拉起來，救起寶貴一命。

李姓遊客把所見PO上地方臉書社團「宜蘭知識+」，提醒大家卸木平台不是溜滑梯，請勿在此玩耍，家長尤應注意小孩安全，網友留言說，「每次看都覺得可怕」、「恐怖～小孩不懂事～大人怎麼沒制止」、「明明就有告示」、「連大人也把那裡當成是溜滑梯，更何況是小孩子」、「父母放生法教養！ 藝高人膽大」。

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