蜜棗大如青蘋果 初一開放採果

2019-02-04 16:15

［記者黃淑莉／雲林報導］春節應景水果之一蜜棗，因各地栽種面積增加，加上暖冬收成量增，雲林斗南果農楊正奈大年初一開放民眾採果，楊正奈說，年前買氣不如預期，採收不到5成，園內仍有許多大如青蘋果的蜜棗，歡迎親子一起來採果。

80歲楊正奈曾獲十大農家，年輕時派駐到泰國指導當地農民農務技術，回台後在住家旁搭蓋簡易網室栽種蜜棗，果園裡放養雞鴨，不用除草劑、化學肥料，自己研發營養液，果實大顆的像青蘋果，皮薄、汁多、清脆又甜。

楊正奈表示，今年蜜棗品質相當好，甜度高，買氣不如預期，氣候溫暖，果實已成熟，4分多地賣不到一半，春節前是蜜棗熱銷期，年後買氣退燒，看到果樹上果實仍結實纍纍，很捨不得，決定提前在大年初一開放給民眾入園採果。

楊正奈說，園內還有很多大顆果實，自採在園內吃不用錢，帶走不論大小顆每台斤都50元，果園內路面很平坦，果樹高度適中，很適合親子一起來享受採果樂趣。

瑪莎果園位在斗南東明里，民眾欲前往可用導航搜尋「瑪莎果園」，連絡電話0937-264469 。

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