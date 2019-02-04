韓國瑜沒留高雄過年 公視台語台小編雙關語神回被推爆

2019-02-04 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉絲專頁「公視台語台」的小編日前因為靈活有趣的「回文」方式受到許多網友讚賞，「公視台語台」昨日在分享高雄市長韓國瑜與家人前往峇里島旅遊的新聞時，「公視台語台」小編一語雙關神回覆，讓許多網友笑說：「小編撿到槍啊！」

「公視台語台」昨日在臉書粉專分享2則新聞，分別是「一名吳姓男子在高雄搶走彩券，騎車到雲林後落網」以及「韓國瑜一家與許淑華去峇里島度假4天」。有網友針對韓國瑜的新聞回應：「笑死，結果不留在高雄消費。」沒想到「公視台語台」小編一句「他這半年消費得不夠多嗎？（SHOPPING）」一語雙關神回覆，再度被網友推爆。

另外，有網友則是留言：「笑死，不是說要找人到高雄玩嗎？結果自己跑去峇里島？」「公視台語台」小編則是回他：「拼經濟啊，搞不好等等有東西要賣過去。」

「公視台語台」小編的神回覆被網友轉載之後，也吸引更多網友前來朝聖：「小編好派我好愛！」、「朝聖，小編撿到槍XD」、「住在高雄天天苦笑，謝謝公視台語台小編可以讓我們真的開心大笑。」、「為了這句話我把這粉專設搶先看。」、「2019才剛過一個月大家都撿到核彈嗎XD」

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