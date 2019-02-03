連假「烙郎」打群架？ 台中機車橫衝直撞嚇傻外地人

2019-02-03 19:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕春節連假已放兩天，有南投民眾到台中訪友，在社區外發現機車陸續從各方聚集過來，橫衝直撞甚至機車就停在路中央，他以為才放假就有人「烙郎」要打群架，但很快就聽到垃圾車的音樂，才知道大家趕著倒垃圾，這名南投人笑說：「原來過年前倒垃圾也得快狠準！」

明天就是除夕，各地的清潔隊員這一個禮拜來工作量大增，以南投縣草屯鎮清潔隊為例，每天垃圾清運量是平時的3倍，垃圾車都要跑3車次，清潔隊員將忙到除夕傍晚，因此家戶垃圾要把握明天過年前最後清運時間。

由於家家戶戶大掃除，清出的垃圾多，若無法趕上當天的垃圾車，就要在家裡堆積，中部民眾為了趕上垃圾車可用「拚命」來形容，拚勁和狠勁讓平日鮮少倒垃圾的南投上班族看得目瞪口呆。

這名張姓南投人，昨晚到台中市訪友，才準備進友人社區，就在外面的馬路上，看到一部部機車從四面八方衝過來，他嚇了一跳，以為才放春節連假，就有血氣方剛的年輕人「烙郎」要打架，但後來看到橫衝直撞的機車，騎士停好車都手拎數包垃圾，很快地也聽到垃圾車的音樂，才恍然大悟，大家拚了命就是要丟垃圾。

張姓南投人說，過年前萬事莫如趕垃圾車急，自己住在南投，且很少去倒垃圾，看到台中這種「萬馬奔騰」只為倒垃圾的局面，真是大開眼界。

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