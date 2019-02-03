媽呀！佛祖都燒焦了！傳三星S7爆炸 他嚇得不敢再用

2019-02-03 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！有網友爆料，自己的三星S7手機今天突然爆炸，不僅整個機體都被炸裂開來，螢幕上更險被燒出一個大洞，讓許多網友看了都嚇傻，直呼「超危險，這是發爐了嗎？」

廖姓網友今在臉書社團「爆料公社」上發文，她將手機放在口袋時，突然覺得熱熱的，想不到接下來就開始「冒煙」。

從照片可見，該網友的三星S7手機，原本還有用有一個佛祖圖樣的殼保護著，想不到經歷爆炸後，前後面板除了被炸到裂開之外，部份地方也都被燒成焦黑，螢幕上甚至還險被超出一個大洞。突如其來的意外讓該名網友嚇到直呼，「要過年了也不用給我這麼大的驚喜」，且她以後也不敢再用三星了。

恐怖的「機體」殘骸讓許多網友看了也都傻眼，紛紛留言「這是發爐了嗎？」、「佛祖顯靈了有神快拜」、「買三星真危險，隨時燒到」、「可惡，我開始擔心我的S9了」、「恭喜買新機」、「三星買進來，爆炸出的去，樓主發大財」，另外也有網友推斷，「應該是太久沒換電池，線路短路才會燒起來。」

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