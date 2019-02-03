喜迎金豬年 嘉義縣市走春攻略看這篇

2019-02-03 10:37

〔記者曾迺強／嘉義報導〕今年的春節連續假期長達9天，嘉義縣、市有太保花海節、國立故宮博物院南部院區、阿里山國家森林遊樂區等多個適合全家大小出遊的景點，也可搭阿里山林業火車遊覽嘉義，國人可趁春節來「嘉」走春。

太保市公所2月2日至10日在台18線3公里旁的有機米專區舉行「太保花海節」，廣達27公頃的田間種植油菜花、波斯菊、百日草、向日葵等陸續盛開迎賓，活動期間天天有花海市集販售特色農產品及美食，10日有親子同樂會、花海野餐趴、打卡送小豬撲滿等活動。

故宮南院自2月4日至10日（除夕至大年初六）天天開館，目前有「赤壁及三國群英形象」、「穿上亞洲：織物的交流與想像」、「花事閑情：品味花器與生活特展」等特展；2月5日至10日與義大利Rody公司合作生產犧尊版跳跳馬舉辦「一騎絕塵：RODY跳跳馬騎射大賽」，優勝者可帶走義大利空運來台全球限量198隻的犧尊跳跳馬。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在2月6日至8日，每天加開本線嘉義至奮起湖一列次列車；往返嘉義至北門的「檜來嘉驛」主題式列車，將於2月6至8日加開班次，可上網預訂車票。

林務局嘉義林區管理處於2月8日上午11點，邀十鼓擊樂團至阿里山國家森林遊樂區香林神木平台演出；番路鄉觸口自然教育中心除了明天除夕休園，春節期間每天上午9點半到下午4點辦自導式定向活動；鰲鼓濕地森林園區則於2月5日至10日上午9點至下午4點半，在東石生態展示館及觀海樓提供臉書粉絲專頁按讚活動，將送一對黑面琵鷺門聯。

嘉義市「大福興宮月老祖廟」將於2月9日辦未婚男女聯誼活動，由未婚女性體驗古代傳統招親儀式拋繡球，透過月老牽線締結良緣；嘉縣新港奉天宮、嘉市文財殿都將在明天除夕夜11點15分開廟門搶頭香；嘉縣東石港口宮在2月5日至9日天天舉辦「擲聖筊拚轎車、金媽祖」比賽，最大獎是一輛80多萬元的豐田轎車，邀民眾來試手氣。

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