離岸風電開發商若撤離... 彰化在地大學人才培育停擺

2019-02-02 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕離岸風電籌設「卡關」，讓不少外商業者表明將暫停一切投資活動與合約，其中包含投資最大開發商沃旭能源與大葉大學合作的人才培訓計畫，預計從今年暑假開始招生的「離岸風電學徒制」恐怕只能先喊卡，對此大葉大學表示，這是給台灣綠能前途的機會，若是無法繼續會很可惜。

全球離岸風電領導業者沃旭能源是彰化離岸風場投資最大開發商，面對台灣離岸風電剛起步，沃旭除投入大量成本建置，也出資提升碼頭設施，此外也尋歐洲模式，從本地找人才，去年11月13日在彰化縣政府見證下，與大葉大學簽訂「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」產學合作協議書，培訓離岸風電運轉維運工程師。

根據協議內容，從今年7月入學新生至大三通過評選者，即成為沃旭學徒，能開始進階修習離岸風電專業課程，並補助大學學費、住宿及生活費，大四能跟著風機專家搭乘直升機、運維船進入風場實習或無人機器操作等，每月領取薪資，計畫預計每年選5至12名學徒，每名學徒投資超過100萬，培訓條件誘人，已令不少彰化學子嚮往加入綠能產業，如今計畫可能泡湯。

對此沃旭能源表示，只是暫停活動，並非取消！沃旭能源彰化辦事處經理李立偉指出，台灣擁有完整而強大的教育基礎，沃旭在歐洲推動「學徒制」有成功經驗，為此雙方也在近2年間不斷商討建立學徒制計畫可能性，今年7月，沃旭邀請大葉大學相關人員參觀英國格林斯比運維中心，就是要讓台灣學界了解沃旭學徒計畫模式，也希望能複製成功經驗到台灣。

大葉大學工學院主任宋皇輝說，綠能建造已是國際趨勢，台灣擁有絕佳風場，國際大廠來投資就是很好的開發機會，從參訪英國格斯比基地發現，當地曾是沒落漁村，藉著成立風場，青年返鄉創造產業鏈，經濟也跟著翻轉，學徒制建立，讓有志學子學費無後顧之憂，未來工作也能有保障。

不能因為最後吃了半片燒餅飽了，沒吃完的喊是花冤枉錢，卻忘了前面已經吃了6個燒餅！宋皇輝認為，投資有一定報酬率才能吸引人，政府把關躉購費率與發電時數也很重要，希望雙方早日達成共識，若因成本效應中止產學計畫，對培育人才的機會感到可惜。

沃旭能源表示，目前能源局已發出電業籌設許可，但躉購費率的降幅將近6%，並且增加年總售電量的條件限制，將尋求方法降低總購電量上限和躉購費率調降之負面衝擊，盡力讓大彰化風場計畫仍具投資可行性，讓培育人才計畫不致中斷。

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