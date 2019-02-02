離岸風電開發商若撤離... 彰化在地大學人才培育停擺

大葉大學副校長葉釋仁（中），帶領工學院陳郁文院長、宋皇輝主任、蔡渙良教授、吳佩學副教授等人與沃旭團隊一同參觀英國格林斯比港口的運維作業船。（沃旭能源提供）

大葉大學副校長葉釋仁（中），帶領工學院陳郁文院長、宋皇輝主任、蔡渙良教授、吳佩學副教授等人與沃旭團隊一同參觀英國格林斯比港口的運維作業船。（沃旭能源提供）

2019-02-02 21:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕離岸風電籌設「卡關」，讓不少外商業者表明將暫停一切投資活動與合約，其中包含投資最大開發商沃旭能源與大葉大學合作的人才培訓計畫，預計從今年暑假開始招生的「離岸風電學徒制」恐怕只能先喊卡，對此大葉大學表示，這是給台灣綠能前途的機會，若是無法繼續會很可惜。

全球離岸風電領導業者沃旭能源是彰化離岸風場投資最大開發商，面對台灣離岸風電剛起步，沃旭除投入大量成本建置，也出資提升碼頭設施，此外也尋歐洲模式，從本地找人才，去年11月13日在彰化縣政府見證下，與大葉大學簽訂「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」產學合作協議書，培訓離岸風電運轉維運工程師。

根據協議內容，從今年7月入學新生至大三通過評選者，即成為沃旭學徒，能開始進階修習離岸風電專業課程，並補助大學學費、住宿及生活費，大四能跟著風機專家搭乘直升機、運維船進入風場實習或無人機器操作等，每月領取薪資，計畫預計每年選5至12名學徒，每名學徒投資超過100萬，培訓條件誘人，已令不少彰化學子嚮往加入綠能產業，如今計畫可能泡湯。

對此沃旭能源表示，只是暫停活動，並非取消！沃旭能源彰化辦事處經理李立偉指出，台灣擁有完整而強大的教育基礎，沃旭在歐洲推動「學徒制」有成功經驗，為此雙方也在近2年間不斷商討建立學徒制計畫可能性，今年7月，沃旭邀請大葉大學相關人員參觀英國格林斯比運維中心，就是要讓台灣學界了解沃旭學徒計畫模式，也希望能複製成功經驗到台灣。

大葉大學工學院主任宋皇輝說，綠能建造已是國際趨勢，台灣擁有絕佳風場，國際大廠來投資就是很好的開發機會，從參訪英國格斯比基地發現，當地曾是沒落漁村，藉著成立風場，青年返鄉創造產業鏈，經濟也跟著翻轉，學徒制建立，讓有志學子學費無後顧之憂，未來工作也能有保障。

不能因為最後吃了半片燒餅飽了，沒吃完的喊是花冤枉錢，卻忘了前面已經吃了6個燒餅！宋皇輝認為，投資有一定報酬率才能吸引人，政府把關躉購費率與發電時數也很重要，希望雙方早日達成共識，若因成本效應中止產學計畫，對培育人才的機會感到可惜。

沃旭能源表示，目前能源局已發出電業籌設許可，但躉購費率的降幅將近6%，並且增加年總售電量的條件限制，將尋求方法降低總購電量上限和躉購費率調降之負面衝擊，盡力讓大彰化風場計畫仍具投資可行性，讓培育人才計畫不致中斷。

  • 運維作業船航行英國海上風場。（沃旭能源提供）

    運維作業船航行英國海上風場。（沃旭能源提供）

  • 在前彰化縣長魏明谷（左）的見證下，沃旭能源亞太區總經理柏森文（右）與大葉大學校長梁卓中（中）簽約，雙方共同攜手培育人才。（記者陳冠備翻攝）

    在前彰化縣長魏明谷（左）的見證下，沃旭能源亞太區總經理柏森文（右）與大葉大學校長梁卓中（中）簽約，雙方共同攜手培育人才。（記者陳冠備翻攝）

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