恭喜發財！林智堅小年夜至初二走訪寺廟 發送圓滿福袋

2019-02-02 13:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕農曆新年到來，新竹市長林智堅與市府團隊特別安排在春節期間展開一系列寺廟開正祈福活動，將從3日小年夜晚間開始，除夕、大年初一、大年初二，一連4天走訪18間廟宇參香祈福並發送福袋，祈求嶄新的一年市政順利、市民平安。

林智堅表示，新春期間到廟裡拜拜走春祈福、增添喜氣，已是台灣民眾過年傳統習俗，市府也循往例至寺廟參香走春，發贈福袋給民眾，希望新的一年大家都平安幸福，民眾過年有空不妨也出外透氣，到廟裡走春沾喜氣，祈求諸事大吉，新年福氣滿滿滿！

民政處指出，市府春節寺廟開正祈福活動安排小年夜晚間、除夕晚間、大年初一、大年初二等4天展開至各廟宇祈福參香行程，將走訪新竹18間廟宇參香祈福，各寺廟發送福袋時間均已公布在寺廟內，數量有限，歡迎領取。另外，大年初一（16點30分）香山財神廟活動場次，總統蔡英文及立法委員柯建銘也會到場拜年賀喜，歡迎民眾一同來沾沾喜氣、領福袋。

歲次己亥年春節寺廟開正祈福參香行程，市長林智堅發送福袋時間如下：

◎2月3日（日）小年夜晚間：天公壇（22點30分）。

◎2月4日（一）除夕晚間：長和宮（22點25分）、新竹都城隍廟（22點45分）、內天后宮（23點35分）、竹蓮寺（00點05分）。

◎2月5日（二）大年初一：東寧宮（9點00分）、關帝廟（9點20分） 、宏宗聖堂道學院（10點00分）、普天宮（10點30分）、埔頂慈雲庵（11點05分）、開臺金山寺（11點30分） 、東山綠水福德會（13點15分）、花園福地（13點35分） 、香山財神廟（16點30分）。

◎2月6日（三）大年初二：香山天后宮（9點50分）、太初玄清宮（10點15分）、富美宮（10點55分）、佑聖 宮（11點15分）。

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