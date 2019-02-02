2019南投燈會今晚開燈 搶先鳥瞰燈會及可愛豬景觀花海

2019-02-02 11:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕先睹為快！2019南投燈會的南投燈區和情人橋燈海今晚開燈，不同於夜晚燈海的燦爛，愛拍照的民眾白天先空拍燈會區、豬造型景觀花海，與貓羅溪、情人橋、福爾摩沙高速公路構成的景致，拍攝空中景致的攝影愛好者吳宗鴻說，原來福高和貓羅溪蜿蜒角度對稱，花海也才看得出整隻豬的模樣。

南投燈會的埔里水上燈區昨晚先暖場開燈，2日南投市貓羅溪畔主燈區今晚登場，晚上有情人橋煙花、水舞、沙雕、花海等活動，情人橋開幕有瀑布煙火傾瀉而下。不同於晚上營造的絢爛燈火，白天的燈區和周邊的景觀花海，其實也另一種美感。

草屯鎮攝影愛好者吳宗鴻，空拍燈區、景觀花海，居高鳥瞰，才發現南投市另有一種美感，景觀花海是搭生肖的可愛豬，呈現憨憨的萌感，而花團錦簇的色彩，與墨黑色的福爾摩沙高速公路、藍綠色的貓羅溪，構成的景致。

吳宗鴻說，在綠樹與白色橋梁的映照下，高速公路和貓溪原來有一種對比的調和之美，而花海規模2.5公頃雖不大，但空中鳥瞰自有畫龍點睛之效。而白天的南投燈區，花燈都很有童趣，與夜晚的花燈風情很不同。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/