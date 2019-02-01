張麗善向縣府員工拜早年 除夕夜至初三廟宇、教會發福袋

2019-02-01 17:18

〔記者詹士弘／雲林報導〕農曆春節將至，縣長張麗善今天向縣府同仁拜早年，祝福大家「諸福雲集」，從除夕夜大年初三也將展開「新春祈福發送福袋活動」，赴各地廟宇、教會堂新春祈福發送福袋，祈求風調雨順、國泰民安、縣運昌隆、縣政順利。

張麗善表示，下週便是象徵團圓吉祥的農曆春節，今天特別要向縣府同仁們拜早年，感謝同仁在這段期間的辛勞，讓各項政策能夠順利推動，祝福大家在新的一年豬年行大運，心想事成、事事圓滿如意。

除夕夜大年初三，張麗善與縣府團隊也將展開「新春祈福發送福袋活動」，除夕夜21時在財西螺福興宮、23時在土庫順安宮、馬光南天宮、順天宮、鳳山寺參加民眾守歲活動，發送開運福袋，與縣民渡過一個熱鬧的除夕夜。

大年初一，8時斗六新興宮、8時30分斗六福德宮、9時斗六受天宮、9時30分斗六南聖宮、10時斗六福興宮、10時30分斗六善修宮、11時斗六南仁寺、11時40分林內圓明禪寺、12時10分財團法人雲林縣林內鄉濟公堂、12時50分莿桐饒平天主堂、13時20分莿桐天瑤宮、14時虎尾興南宮、14時30分虎尾新翰宮、15時10分大埤廣福宮、15時40分大埤三山國王廟、16時10分大埤賜福宮、16時40分斗南順安宮、17時10分斗南小南天福德廟、17時50分古坑嘉興宮。

大年初二，8時40分虎尾福安宮、9時10分虎尾德興宮、9時40分虎尾天后宮、10時10分虎尾順天宮、10時40分虎尾福德宮、11時虎尾持法媽祖宮、11時20分崙背天衡宮、11時50分崙背奉天宮、12時20分崙背張天師府、13時二崙德興寺、13時30分二崙天后宮、14時二崙興國宮、14時30分二崙國興宮、15時西螺朝興宮、15時30分西螺福天宮、16時西螺廣福宮。

大年初三，8時元長鰲峯宮、8時30分褒忠萃英宮、9時褒忠馬鳴山鎮安宮、9時30分東勢賜安宮、10時10分麥寮拱範宮、10時50分台西五條港安西府、11時30分四湖參天宮、12時10分四湖海清宮、13時口湖下崙福安宮、13時30分口湖會水宮、14時10分水林通天府、14時50分北港鎮安宮、15時30分財團法人北港朝天宮、16時北港聖安宮、17時中華民國六房媽會、22時40分北港武德宮。

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