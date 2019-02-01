怒罵公視三字經仍中獎 公道伯認證「抽獎結果很公道」

2019-02-01 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕《公視台語台》近日在臉書舉辦抽獎活動，其中一名獲獎者的留言卻是「X你娘公視」，引發網友熱烈討論，笑說抽獎過程絕無黑箱。前立法院長王金平也用「台灣公道伯」粉專在底下留言說，「我覺得這抽獎結果很公道」。

《公視台語台》本次的抽獎獎品為民進黨立委鄭運鵬提供的2019年桌曆，引起部分網友不滿；有網友分享抽獎活動的貼文時怒譙「X你娘公視！X你共視拿人民納稅的錢，不知道自愛，X你他媽的，替民進黨宣傳」，結果該名網友幸運中獎。

反差極大的結果吸引大批網友留言，「公正無私公視台語台」、「好想看到第二位親領鄭運鵬年曆」、「不愧是共視，公平、公正、公開、公審」、「笑死，確定不是公開處刑？？XDDDDDD」、「以德報怨」。王金平粉專「台灣公道伯」也留言說，「我覺得這抽獎結果很公道」，讓公視小編驚呼「哇靠，是公道伯！！！！」

為平息質疑聲浪，小編在中獎結果文內公布高雄市長韓國瑜新年賀卡。民進黨立委鄭運鵬得知此事，也大方表示「他來，我親自贈，大家一團和氣，沒問題」。

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