漢神百貨奢華秘境SOFT OPENING 12大精品齊聚

2019-01-31 23:55

〔記者張忠義／高雄報導〕為了提供顧客享受不同以往的全新購物環境，漢神百貨大規模改裝1F、2F及3F國際精品改裝陸續以全新風貌亮麗登場，B1F到4F高達5層樓的精品秘境，邀請獨家品牌、全新概念店與專屬複合櫃進駐，引進21家新櫃，讓消費者走進漢神百貨就能對國際精品的潮流與趨勢一目了然。

陸續開幕的2F、3F世界精品館，富有尊榮感的設計空間，像是南部獨家的BALENCIAGA、EMPORIO ARMANI、ISSEY MIYAKE，還有BAO BAO ISSEY MIYAKE、COACH、ISSEY MIYAKE MEN、MARC JACOBS、MAX MARA、高雄獨家LEONARD以及首次進櫃的TOD'S，而在1月份開始BURBERRY、BURBERRY MEN與南部獨家的DIOR、DIOR MEN和GUCCI、GUCCI MEN、南部獨家的VALENTINO，以及LOUIS VUITTON、LOUIS VUITTON MEN都陸續開幕，2/1FENDI全新概念店也將隆重登場，而引頸期盼的PRADA也會接棒盛大開幕。

漢神百貨說，為提供消費者享受不同以往的全新購物環境，更期待能再次為亞洲新灣區活絡週邊商圈，讓各界看見漢百不斷地精進突破，並帶來耳目一新的變化，讓消費者好好犒賞自己過個時尚又亮麗的新年。

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