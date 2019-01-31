搶攻3月觀光淡季 南投特色飯店聯盟推第2晚住宿只要1元

2019-01-31 21:40

〔記者佟振國／南投報導〕「暖冬」加強版！為刺激國旅市場，繼政府祭出暖冬旅遊補助方案，南投縣埔里鎮、魚池鄉也有特色飯店聯盟業者推出3月優惠方案，開放2月1日10日期間預訂3月份平日週一至週四的訂房，即享同一飯店第2晚住宿只要1元的好康大放送，盼為3月淡季再衝人氣。

國內觀光旅遊業面臨景氣衝擊，除了政府祭出優惠補助，也有業者決定揚棄單打獨鬥方式，改打團體戰，南投縣特色飯店聯盟今正式成立，包括日月潭晶澤別館、瑞居渡假飯店和今埔里渡假大酒店，並與宜蘭、台中、嘉義、高雄、台東的特色飯店聯盟的20多家業者共同合作，搶攻國旅市場。

南投特色飯店聯盟總召陳琳凱表示，2月有農曆春節及228連假，是旅遊旺季，但3月一整個月即是淡季，因此將優惠吸客重點擺在3月，即日起至2月10日，只要消費者向這3家飯店預訂3月份平日週一至週四的住宿，第2晚只要加1元，再送聯盟會員卡，在全台聯盟旗下飯店享優惠或好禮，真的超殺。

台灣特色飯店聯盟總召胡智鈞強調，理念相近的同業團結共同作戰，不論促銷或做活動，資源更多，效益也更大，相信團體戰絕對比單打獨鬥有效。

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