千輛計程車抗議Uber 繞行政院癱瘓忠孝西路

2019-01-31 16:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕抗議Uber假租賃真載客，上千輛小黃今日下午上街繞行包圍行政院，幾乎癱瘓忠孝西路、中山南、北路，忠孝西路3線道僅剩最內側車道能讓車輛行駛。中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，要過年了，計程車司機都有家庭要顧，不是生計嚴重受影響，不會上街抗議；若今日來找行政院長蘇貞昌也沒辦法解決，下次計程車司機就會去總統府找總統。這次計程車業主要訴求，只是希望交通部能落實分業管理，盡速實施去年準備修訂的汽車運輸業管理規則。

鄭力嘉表示，Uber與租賃車合作，就是利用租賃車漏洞，跨業經營計程車業務；分業管理是最基本的事情，否則遊覽車都可以來經營市區公車、國道客運業務。去年前交通部長吳宏謀與計程車業見面時，有答應落實分業管理，當時選擇相信政府，沒想到政府失信於計程車業，現在部長林佳龍也不願與計程車業見面，呼籲蘇貞昌出來接地氣，盡速解決Uber問題。

日前計程車業有再與交通部開會，鄭力嘉表示，感覺交通部要補貼、停車免費完全搞錯重點，計程車業要的是有公平競爭的環境，讓大家能自己賺錢，計程車業不是乞丐，不需要政府補貼錢。

交通部去年擬修運管規則，要求租賃車代僱駕駛的價格表且要與叫車APP相同、禁止巡迴攬客、每趟行程要1小時以上等。鄭力嘉表示，要求交通部盡速修正，落實分業管理。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘毅表示，根據司機與車隊的回報，Uber導致計程車派遣載客至少減少20%至30%以上，他從來沒有想過一個連合法運輸業資格都沒有的業者，能有這麼龐大的車隊，衝擊到合法業者生計。另外，Uber費率則可自行調整，車輛多的時候就低價競爭，車輛少的時候就收高價犧牲乘客權益；不像計程車屬大眾運輸的一環，費率都受政府管制。

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