文衡殿春節推擲筊新爐主過好年

2019-01-31 12:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市近400年歷史的鳳山赤山文衡殿主祀關聖帝君香火鼎盛，今年文衡殿也為信眾設有「六個燈」和「六龜」祝福大家六六大順好過年，今年文衡殿燈點祈福點關聖帝君燈2月5日春節歡迎大家相招來文衡殿吃平安麵，過無障礙平安橋、領開運錢母，大家都有機會當爐主，以擲筊杯產生新爐主的過程，饒富有趣。

文衡殿董事長錢俊暤說，春節初一上午8時起歡迎大家相招來文衡殿廣場吃平安麵，過無障礙平安橋，祈求關聖帝君庇佑全家和樂、萬事如意。

平安橋設計是無障礙設施，坐輪椅的朋友也可以上平安橋祈福，祈求關聖帝君庇佑，開智慧保平安、消災解厄、全家吉祥如意，化除煞氣，給《囝仔好腰市》《老人呷百二》 《讀書成績頂刮刮》 《生意人事業成功》《夫妻恩愛》，再大的災厄都能受到恩主公的保庇，再過七星平安橋更能逢凶化吉，新的一年意氣風發財源廣進。

文衡殿今年設計很多文創結緣品，如入口處古碑做成縮小版鑰匙圈，這座出土逾269年的泛黃古蹟，散發先人蓽路藍縷的開墾光芒，也堪稱文衡殿之寶彌足珍貴，文衡殿董監事會請人重修，雖缺一角仍保持原有風貎，越陳越香，成為歷史見證，將永垂不巧。其他如金鏟子和嬰兒圍兜有聖帝君加持保幼兒平安長大。

值得一提的是，人人有機會做新爐主，春節當天上午11時擲聖筊選新爐主，採現場報名、登記，就在春節當天上午11時起公開筊杯，以最多聖筊的人為新爐主，任期是任職1年，錢俊暤表示，這是榮譽職很多當過爐主都過的不錯。

文衡殿總幹事楊世忠說，2月17日關聖帝君聖誕辦平安宴，乞6龜活動設金雞王、乞麵龜、花生龜、文昌龜、招財金元龜、金錢龜等。

即日起受理安奉聖帝燈、 光明燈、太歲燈、文昌燈、財神燈暨消災燈，點燈之後由文衡殿誠心社明善堂於每個月農曆初一及十五日，皆有誦經恭讀疏文，祈求神明保佑信眾大德平安、健康、幸福、順利。

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