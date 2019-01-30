獨家》一年千張罰單！高雄檢舉魔人最愛地點曝光

2019-01-30 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市檢舉魔人出沒最多地點今曝光！就在這裡：裕誠路六十八號河堤國小對面。

社區居民不勝其擾，有補習班特地自製警告立牌，提醒民眾「請勿停等紅線區域和紅磚道上，以免遭『有心人士』刻意拍照舉發」，交通大隊統計此處遭檢舉件數，去年全年就高達1091件。

高雄市警方公布檢舉魔人去年最常出沒的十大路口，除榜首三民區裕誠路六十八號，依序為大社區中山路、十全一路、博愛一路、中山一路、九如二路、加昌路、熱河一街、後昌路、中山四路，第二名大社區中山路649件檢舉，第三名在三民區十全一路571件檢舉。

檢舉魔人最常出沒拍照地點，竟是一個補習班附近社區，因該區全線畫有紅線禁止臨停，又有紅磚道不准停放機車，加上近河堤國小、補習班，許多家長開、騎車接送孩童，容易圖一時方便而違規，荷包因而大失血。

有補習班更自製警告立牌，善意提醒民眾小心「有心人士」拍照檢舉，「有心人士」便是指一年檢舉而告發上千張罰單的檢舉魔人，社區居民對這位檢舉魔人褒貶不一，不過，接送小孩的家長可就抱怨連連。

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