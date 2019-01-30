台17線台南北門南鯤鯓五王橋施工 春節行車有替代道路

2019-01-30 21:13

〔記者楊金城／台南報導〕省道台17線台南北門南鯤鯓段五王大橋正進行河道橋墩改建工程，橋梁施工期間封閉南下車道，以北上車道雙向通行，公路總局第五區養護工程處呼籲用路人在農曆春節9天年假期間依指示標誌小心行駛。

北門南鯤鯓代天府、水晶教堂在春節期間是走春熱門景點，預估台17線台南南鯤鯓路段將湧現大量車潮，因五王大橋施工改善橋墩，為避免施工造成道路壅塞，五工處新營工務段呼籲原利用台61線西濱快速道路南下線南鯤鯓交流道前往南鯤鯓代天府大型車輛，請依南鯤鯓替代道路改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府，並由同路線駛離，避開五王大橋施工路段。

由台17線南下的小型車輛，請沿台17線依指示右轉南鯤鯓廟停車場行駛替代路線，經保安宮再進入台17線；由台17線北上經南鯤鯓廟的小型車輛，仍沿台17線路線行駛。

連假期間請駕駛人行經施工路段時遵守現場管制、減速慢行。

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