國際生煮火鍋圍爐 勤益科大飄年味

2019-01-30 22:15

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科大為推動國際化，與多國大學進行合作，目前全校有250多位國際生，因農曆春節將至，為了讓留在台灣的學生也能感受過年氣氛，校方今天邀請來自蒙古、史瓦帝尼、尼泊爾、越南等6國的國際生，自己準備食材烹煮各國特色火鍋，並介紹各自國家的過年習俗，校長陳文淵還發給每人一個應景紅包，讓校園瀰漫過年氣氛。

勤益科大校長陳文淵表示，學校積極推動國際化，目前全校有來自12個國家，250多位國際生就讀，其中並有40多位的外籍碩士生，明年在企業每年提供10萬元獎學金獎勵下，預計將有40位印度學生到學校攻讀碩士，希望配合華語教學，不但幫企業培養人才，也讓國際上有更多勤益的校友。

陳文淵說，再過幾天就是農曆春節，為了讓100多位過年期間還留在台灣的外籍生，能夠感受台灣過年的氣氛，今天安排100多位外籍生，分組購買自己家鄉的食材，烹煮別具風味的火鍋圍爐，並發給每個人紅包，祝福大家新年快樂。

今天現場有來自蒙古、史瓦帝尼、尼泊爾、越南、馬來西亞、印尼等6國的學生，各自準備食材煮火鍋，來自蒙古國的可嵐說，目前就讀企管系3年級，今天和來自蒙古的學生除了煮火鍋，還特別製作在家鄉常吃的麵條，真的很開心。

來自越南的劉清富，目前就讀資電國際學生產學合作專班一年級，因覺得台灣技術水準高，特別到台灣求學，稱讚台灣人很熱心，來這裡求學覺得很習慣，更感謝校方今天安排此活動，讓北越、南越的學生能聚在一起吃有家鄉味的火鍋，是很特別的回憶，覺得很開心。

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