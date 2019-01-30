保健》國人過年平均胖2公斤！營養師教你5招健康吃年菜

2019-01-30 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕春節假期即將來臨，很多人常會在過年期間大吃特吃，調查指出，每年春節連假過後都有超過3成的民眾體重增加，平均增重約2公斤。營養師就提醒大家，過年飲食要把握低油、低糖、低鹽、高纖維和均衡飲食等原則，才能吃得健康。

綜合報導指出，衛福部國健署往年調查顯示，每年春節連假後都有逾3成民眾體重上升，平均增重接近2公斤，這與過年吃飽睡、睡飽吃有關，而且過年飲食常常多肉、高油、高糖。苗栗為恭醫院營養師陳慧貞建議，過年飲食方面要把握低油、低糖、低鹽、高纖維和均衡飲食等原則，而且每餐吃八分飽即可，以免因為吃太多造成腸胃不適。

陳慧貞也提到，傳統年菜通常都是大魚大肉，蛋白質和脂肪很容易攝取過多，蔬菜量則相對少。她建議大家每餐至少要吃半碗熟蔬菜，如果過年料理多加蔬菜，也可以增加膳食纖維量。

營養師趙函穎也說，人體內臟脂肪很容易累積，很多人在過年後會冒出小腹。不過她也提到，內臟脂肪比皮下脂肪更容易透過飲食、運動快速消除，因此開工後7天是關鍵內臟減脂期。她建議大家在年後7天，可以進行高纖、優質蛋白質飲食，並減少脂肪攝取。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/