保健》熟女過年狂嗑零食胖6公斤 「補償飲食法」挽救

營養師建議，「肉食族」可搭配高纖食材，平衡高油、高蛋白攝取太多問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖由趙函穎提供）

2018-02-12 17:03

〔記者林惠琴／台北報導〕一名30多歲的女性，去年在農曆春節期間，因為擔心身材走樣，滿桌年夜菜都不敢放開大吃，不料熱愛甜點、零食的她，看電視、打麻將時，總是鳳梨酥、瓜子、甜湯與各式糖果點心不離手，結果1週下來，竟然爆肥6公斤，腰圍更是大增4吋，嚇得趕快求助營養師。

晨光健康營養專科院長、營養師趙函穎表示，民眾在過年期間的飲食偏好，主要可分為3類，包含喜歡紅燒豬腳、紹興醉蝦、烤鴨等料理的「肉食族」，容易有脂肪及膽固醇攝取過量的危機；喜愛酸菜鍋、佛跳牆、海鮮羹等羹湯料理的「火鍋狂」，潛藏鹽分攝取過量的疑慮；鍾愛堅果瓜子、牛軋糖、年糕、紅豆甜湯的「甜食控」，恐造成糖與油脂的攝取超標。

趙函穎指出，原本傳統年節菜色就比較容易出現高油、高鈉、高糖的問題，若再加上因個人口味偏好導致的「偏執系飲食」，更容易累積身體的健康負資產。

趙函穎強調，過去常見民眾在過完年，採取完全不進食、只攝取或戒斷單一營養素的減重方式，但容易因特定營養素缺乏，導致肌肉流失，嚴重甚至會造成腎臟與腦部損傷，減重效果也會快速復胖，建議可執行「順應式補償法」，即根據不同飲食偏好的問題點進行營養素補償，降低年節暴食負擔。

舉例說明，「肉食族」可搭配高麗菜捲或杏鮑菇等高纖食材，平衡高油、高蛋白攝取太多問題；「火鍋狂」可搭配香蕉、芭樂等高鉀水果，以及海藻沙拉等高碘飲食，平衡鈉攝取過量問題；「甜食控」則可搭配口感微甜，但又非精緻澱粉的地瓜、玉米，平衡甜食糖份與油脂攝取超標的問題。