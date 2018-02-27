保健》過年大魚大肉 營養師教你健康甩肉

營養師提醒，每餐要有兩份五色蔬果、一份非精緻全榖根莖類、一份豐富蛋白質食物，就可以健康甩肉。（記者鄭名翔攝）

2018-02-27 16:38

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年節大魚大肉，年後拚減重！苗栗縣陳姓男子過年後陸續出現高血壓、血脂異常等問題，就醫發現是過年飲食無節制所致。財團法人為恭紀念醫院營養師張曦勻表示，年後詢問減肥門診增加，但其實只要控制飲食，把握「4321」的用餐比例，搭配5色蔬果，就可以輕鬆養肝、減重又甩油。

張曦勻指出，每人須消耗7700大卡才可減掉1公斤，而最簡易的減重方法就是從飲食控制著手；只要將家中常用的圓餐盤劃分成4等份，其中3等份料理選用植物類食材，之中有兩份搭配五色蔬果，一份來自非精緻的全榖根莖類，最後一份則是以豆、魚、肉、蛋等高蛋白質食物，即可達成用餐「4321」的完美比例。

而飲食中常見的蔬果可分成5大色系，其中綠色蔬果如青椒、綠花椰菜，富含葉黃素等，可保護眼睛、預防癌症；黃色蔬果如木瓜、柑橘，可增強免疫力、保護視力；白色蔬果如洋蔥、高麗菜等，可維持血壓、抗發炎；紅色蔬果如番茄、紅蘿蔔，可抗老化；紫色蔬果如茄子、葡萄，可抗氧化、助排毒。

除此之外，調整進食順序也是控制體重的訣竅，建議先吃蔬菜，讓空腹腸胃吸收膳食纖維，再吃肉、魚、蛋等高蛋白質食物，接著搭配米飯，最後才吃水果，健康的用餐比例搭配正確飲食順序將使減重事半功倍。

另外，也有許多人選用中藥療法去脂減重，但中醫師杜旻峯提醒，減肥成敗關鍵在於須了解自身體質，才能對症下藥。若常水腫、舌苔白膩者，可以木通、茯苓、澤瀉、苡仁沖泡茶包飲用；若屬常出汗、精神亢奮失眠體質者，則可以牡丹皮、生地黃、天門冬等藥材調理；而山楂、陳皮、川芎、草決明子則適合多數人體質飲用。

但醫師仍強調，減重除了飲食均衡，另須搭配運動，每月減重約2公斤較適宜，不可操之過急，並須找合格醫師給予適當建議，才能保持健康的體態。

中醫師也提醒，減重藥材須視個人體質才能對症下藥，達成事半功倍的效果。（記者鄭名翔攝）

中醫師也提醒，減重藥材須視個人體質才能對症下藥，達成事半功倍的效果。（記者鄭名翔攝）