基隆路地下道小黑貓亂竄 動保處搜尋6天救到了！

2019-01-30 20:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市動物救援勤務中心這幾天接獲多起民眾通報，表示基隆路地下道內有隻小黑貓受困，但由於地下道車流量大、地方狹長，躲藏容易，台北市動保處動物救援隊連找好幾日，都只聽到貓叫聲，不見貓咪蹤影，終於在第六天找到小黑貓。

北市基隆路地下道內，近日出現小黑貓蹤影，但牠有時出現在車道上，有時躲到排水溝下，險象環生，動物救援隊接獲多起民眾報案，開始搜尋小黑貓蹤影，但多日找尋都徒勞無功。

北市動保處表示，三張犁派出所員警也出動找尋小黑貓，在員警機敏即時的交通管制下，讓動物救援隊隊員得以在最短時間內成功救援小黑貓。

動物救援隊隊員說，這隻小黑貓技藝高強，多日在地下道的水溝蓋間中流竄都平安無事，真是福大命大。

至於小黑貓的健康狀況，北市動物之家表示，經獸醫檢查都無問題，小黑貓乖巧親人，很喜歡撒嬌，希望能夠被好主人帶回家。

北市動保處呼籲，若發現任何動物需要救援，可撥打北市動保處動物救援專線02-8791-3064～5或1999市民熱線通報，動物救援隊將在最短時間內出動，救援動物全年無休，24小時不打烊。

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