臉書粉專換匯陷阱多 受害者匯款後遭已讀不回

2019-01-30 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕臉書換匯商家主打便利迅速，吸引民眾線上換匯。不過台北有名李姓女子指控，轉給對方1萬元後，遲遲未收到約定的人民幣2000元，還被對方要求再交保證金，最後共被詐騙1萬2000元。也有另名女大生想將微信錢包的人民幣換回台幣，被其他換匯粉專以假證件詐騙，要不回轉出的金錢。

據《東森新聞》報導，李女找到有6萬人按讚的臉書換匯粉專，想換款人民幣2000元。李女匯款1萬元後，對方卻說為防止洗錢詐騙，要收取8000元的保證金，李女認為太貴，和對方談妥再匯2000元過去，不料卻遭對方已讀不回，共被詐騙1萬2000元。

無獨有偶，有名女大生到中國旅遊後，微信錢包還剩下1000元人民幣，於是找上另1間高人氣換匯粉專換回台幣。據報導，對方為取信女大生，貼出假評價和假的身分證照片。等到女大生匯款後，該粉專同樣要求1000元人民幣保證金，且已讀不回，捲走女大生金錢。

面對質疑，換匯粉專卻回嗆不做台灣人生意，自己是遭同行做假汙衊，還宣稱自己是「良心店家」。受害者已經報警處理，警方將介入調查。

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