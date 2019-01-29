新竹縣金豬年小提燈亮相 元宵來新埔看客家大戲

2019-01-29 22:08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕迎接新春豬年來到，也配合新竹縣新埔鎮一年一度的元宵客家天穿踩街活動，縣府交旅處製作的限量小豬提燈今天由縣長楊文科「首提」曝光，除了象徵福氣的小豬造型，提把上還有金元寶和金幣，顯得財源滾滾，相當討喜。

這款提燈將在2月23日、24日兩天下午5點半，配合在新埔登場的客家大戲及花燈踩街等活動，總共準備了3000個，歡迎在活動現場有加入新竹縣政府所屬的3個臉書粉絲頁者免費兌換。

交旅處處長游志祥說，2月23日晚上，縣府邀請曾經把客家三腳採茶戲9度帶入國家戲劇院舞台的客家榮興採茶戲團，到新埔藝文廣場演出「丈母娘看婿郎」的戲碼。24日晚上則是新埔當地一年一度的天穿日巨燈踩街秀，計畫將從新埔國中出發。

他說，新竹縣是客家大縣，客家戲曲則為傳統藝文表演。在客庄傳統節日「天穿日」以客家戲曲表演歡慶，除了彰顯對客家傳統文化的重視，也是推廣客家傳統藝術，所以這次特別安排大家過元宵看客家大戲，這是縣府首度的嘗試。

游志祥說，這次榮興客家採茶劇團所要表演的戲碼是《丈母娘看婿郎》，觀眾可以透過幽默的客家對白，冷眼旁觀丈母娘和夜藏在自家女兒房內的婿郎如何趣味對陣，劇中還有熱鬧的武打場景，準備要一新大家對傳統客家戲曲的刻板印象。

新埔鎮公所說，除了「前夜祭」的客家三腳採茶戲要給鄉親「好看」，次日早上他們安排了千人健走迎春活動，晚上則有至少38隊的巨燈要在新埔的老街上大秀特秀。

而考慮到25日正常上班上課，今年的巨燈踩街秀將比往年提早結束，希望來客能用最悠閒的心情欣賞、參與整個活動，隔天仍能精神飽滿好好回歸日常。

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