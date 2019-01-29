苑裡花海綻放 邀民眾賞花打卡

2019-01-29 16:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻田面積大，將近2000公頃，高居全苗栗縣之冠，由於不少稻田在二期稻收割後都會撒下許多波斯菊、向日葵種子，長成一片美麗花海，苑裡鎮公所近來設置相框、愛心等造型裝置，歡迎民眾賞花、拍照打卡。

苑裡鎮公所指出，去年的全國經典小鎮票選，苑裡鎮獲選第一名，恰好鎮上許多稻田都會利用休耕期間種植不少美麗花海，呈現出「數大便是美」的整體美感，為了吸引更多遊客造訪，鎮公所也設計了愛心、相框、蝴蝶、稻草人與小豬等造型裝置。

苑裡鎮公所表示，這次的花海包括大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊以及向日葵等，總面積約13公頃，主要分布在苗43線錦山一帶以及連接苗43線的山腳外環道，130縣道往舊社里、社苓里一帶也有分布。

由於農曆年後就是情人節，鎮公所重點在錦山公園旁設置愛心裝置，寫著「花現幸福」、「苑裡幸福．愛你久久」，應景也祝賀情侶。而相框造景則設計成臉書PO文樣貌，讓民眾可以拍完照就上傳。

苑裡鎮公所強調，由於山腳一帶還有愛情果園、藺草文化館與日治後期宿舍群等，常吸引不少遊客，期盼塑造農村景觀，吸引觀光也帶動商機。除了在花田旁賞花，苗43線旁的錦山公園也有爬坡步道，步道兩側亦有栽種綠美化植栽，遊客和鎮民可以爬上觀景台頂端，「登台望遠賞花」。

另外，通霄鎮公所未循往例舉辦花海活動，讓不少民眾覺得可惜，縣府農業處轉而補助通霄鎮農會一百萬，於通霄外環隧道口以北、平元里外環道東側臨外環道農地、外環道西側至通霄消防分隊南北毗鄰農地栽種花海，包括大波斯菊、萬壽菊與向日葵等，預計農曆年後可以見到花海綻放美景。

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